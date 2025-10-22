Найден способ обнаружить рак с помощью алмазов

Ученые Университета Уорика разработали новый датчик на основе алмаза, который помогает обнаруживать метастазы рака, отслеживая движение магнитной жидкости в организме. Работа опубликована в журнале Physical Review Applied (PRA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клетки опухоли могут распространяться через лимфатическую систему в другие органы. Чтобы выяснить, поражены ли лимфоузлы, врачи применяют специальные тесты - именно они определяют дальнейшую тактику лечения. Сейчас для поиска метастазов используют радиоактивные маркеры или синие красители. Однако у обоих методов есть недостатки: радиофармпрепараты доступны не во всех клиниках, а краситель вызывает аллергическую реакцию примерно у одного процента пациентов.

Новый прибор британских физиков - компактный, портативный и безопасный. Он основан на уникальных свойствах алмазов: так называемые NV-центры (дефекты решетки с атомом азота и вакансией) позволяют кристаллу улавливать малейшие изменения магнитного поля. Сенсор реагирует на магнитную жидкость с наночастицами оксида железа, которую вводят в опухоль. По ее пути можно проследить, какие лимфоузлы поражены, и точнее удалить их во время операции.

"Мы сумели уменьшить головку сенсора до 10 мм - это первый алмазный прибор, который достаточно мал для использования в эндоскопии и лапароскопии", - рассказал ведущий автор работы Алекс Ньюман.

Компактность достигается за счет использования микроскопического алмаза объемом всего 0,5 мм³ и небольшого постоянного магнита, прикрепленного к наконечнику зонда. Благодаря этому устройство обходится без громоздкой электроники.

Сами врачи уже оценили потенциал новинки.

"Я регулярно использую магнитную навигацию в лечении рака груди - она дает преимущества перед традиционными методами. Поэтому сотрудничество с Университетом Уорика и работа над совершенствованием магнитных технологий крайне важны", - отметил хирург Стюарт Робертсон из больницы Ковентри и Уорика.

Разработчики считают, что в будущем сенсор можно будет применять и при других видах опухолей - легких, печени, кишечника и пищевода.