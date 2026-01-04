У сердечных препаратов выявили противораковый эффект

Ученые из Университета Миссисипи (США) и Университета Суреш Гьян Вихар (Индия) обнаружили противораковый потенциал природных соединений, традиционно применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о сердечных гликозидах - веществах растительного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmacological Research- Natural Products (PRNP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гликозиды - это органические соединения, которые получили от греческих слов glykys - "сладкий" и eidos - "вид", поскольку они распадаются на сахаристую и несахаристую часть. Чаще всего гликозиды встречаются в листьях и цветках растений. Ученые отметили, что сейчас они используются при нарушениях сердечного ритма и сердечной недостаточности в качестве вспомогательного средства.

Как показало исследование, некоторые гликозиды могут взаимодействовать с белками и генами, связанными с гепатоцеллюлярной карциномой - наиболее распространенной формой рака печени. Для анализа исследователи применили метод сетевой фармакологии, который позволяет учитывать сложные биологические взаимодействия между активными веществами и множеством мишеней в организме.

В результате были выделены пять потенциально активных соединений. Предполагается, что они могут вмешиваться в сигнальные пути, критически важные для роста и выживания опухолевых клеток. Такую способность можно использовать для дальнейшей доработки гликозидов в качестве таргетных противораковых препаратов.

Авторы подчеркивают, что природное происхождение гликозидов потенциально снижает риск тяжелых побочных эффектов по сравнению с классической химиотерапией. Однако перед переходом к клиническим испытаниям необходимы дополнительные доклинические исследования по безопасности и эффективности.