Назван неочевидный симптом рака

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили, что кашель, который сохраняется на протяжении трех недель и больше, может быть симптомом рака. Об этом сообщает газета Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью", - рассказали там, подчеркнув, что от этого заболевания ежегодно умирают более 33 тысяч британцев в год.

Газета отмечает, что чаще всего кашель - всего лишь безобидный симптом, свойственный многим заболеваниям, например, COVID-19 или ОРВИ, однако может быть и признаком смертельного заболевания.