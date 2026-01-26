https://news.day.az/medicine/1810610.html Назван неочевидный симптом рака В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили, что кашель, который сохраняется на протяжении трех недель и больше, может быть симптомом рака. Об этом сообщает газета Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили, что кашель, который сохраняется на протяжении трех недель и больше, может быть симптомом рака. Об этом сообщает газета Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью", - рассказали там, подчеркнув, что от этого заболевания ежегодно умирают более 33 тысяч британцев в год.
Газета отмечает, что чаще всего кашель - всего лишь безобидный симптом, свойственный многим заболеваниям, например, COVID-19 или ОРВИ, однако может быть и признаком смертельного заболевания.
