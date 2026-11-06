Назван простой способ защитить сосуды мозга от разрушения

Даже умеренное снижение артериального давления может быть связано с более медленным повреждением мелких сосудов мозга. К такому выводу пришли ученые из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио, повторно проанализировавшие данные американского исследования SPRINT. Результаты опубликованы в журнале eClinicalMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церебральная болезнь мелких сосудов поражает мельчайшие сосуды и окружающие ткани мозга. Со временем она может быть связана с инсультом, снижением когнитивных функций и деменцией. Изменения часто развиваются постепенно и могут оставаться незаметными.

Ученые сравнили результаты МРТ участников SPRINT, сделанные с интервалом примерно четыре года. Оценивались сразу несколько изменений, включая поражения белого вещества и изменения тканей вокруг мелких сосудов. В исследовании участвовали люди старше 50 лет с повышенным давлением и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Одной группе показали добиться нормлального систолического давления (ниже 120 мм рт. ст), другой - не критично повышенного (ниже 140 мм рт. ст).

У участников с более низким целевым давлением признаки поражения мелких сосудов прогрессировали на 16,9% медленнее. Дополнительный анализ показал связь между фактическим снижением давления и более медленным накоплением повреждений.

По сравнению с участниками, у которых давление повысилось, снижение систолического давления на 10 мм рт. ст. было связано с уменьшением темпов прогрессирования изменений на 21,2%. При снижении на 10-20 мм рт. ст. показатель составил 26,3%, а при снижении минимум на 20 мм рт. ст. - 39,4%.

Исследователи подчеркивают, что эти цифры не означают исчезновения уже существующих повреждений мозга. Речь идет о более медленном накоплении изменений на МРТ.

Авторы отмечают, что результаты подтверждают связь между контролем артериального давления и состоянием мелких сосудов мозга. При этом исследование проводилось не на всех категориях пациентов с гипертонией, поэтому его выводы нельзя автоматически распространять на людей с другими заболеваниями.