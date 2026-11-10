Назван неочевидный фактор ускоренного старения

Одиночество и недостаток социальных контактов связаны с ускоренным биологическим старением и повышенным риском смерти. При этом у людей, которые одновременно испытывают одиночество и социальную изоляцию, признаки старения выражены сильнее. К такому выводу пришли китайские ученые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology.

Авторы работы проанализировали данные 309 746 участников британского биобанка UK Biobank. Средний возраст добровольцев составлял 56 лет, а наблюдение за их здоровьем продолжалось в среднем 14,4 года.

Исследователи отдельно оценивали социальную изоляцию и одиночество. Первую определяли по таким признакам, как проживание в одиночестве, редкие встречи с близкими и отсутствие участия в групповых мероприятиях. Одиночество оценивали по субъективному ощущению нехватки общения и отсутствию в жизни человека, которому можно довериться.

Биологический возраст рассчитывали по формуле PhenoAge, учитывающей показатели крови, связанные с воспалением и работой органов.

"У наиболее социально изолированных участников он в среднем был примерно на четыре месяца выше ожидаемого для их реального возраста. У испытывавших одиночество разница составляла около трех месяцев. При сочетании обоих факторов эффект был сильнее", - рассказали ученые.

Кроме того, каждый дополнительный балл по шкале социальной изоляции был связан с повышением относительного риска смерти от любых причин на 13,9%, а по шкале одиночества - на 8,9%.

"Генетический анализ также выявил связь между предрасположенностью к одиночеству и ускоренным биологическим старением. Регулярное посещение спортивных клубов и тренажерных залов, а также участие в религиозной жизни, напротив, ассоциировались с более благоприятными показателями", - сообщается в исследовании.