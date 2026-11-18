Восстановление поврежденных клеток само по себе не способно обратить вспять старение организма, если воспалительные молекулы и генетический материал первых все еще присутствуют в организме. К такому выводу пришел швейцарский исследователь Пьер-Эдуар Соттас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его статья опубликована в журнале Aging.

По мнению Соттаса, проблема и механизм биологического старения заключается не только в количестве поврежденных клеток. С возрастом меняется работа системы сигналов, с помощью которых клетки и органы взаимодействуют друг с другом. В молодом организме эти сигналы помогают восстанавливать ткани и защищаться от повреждений, однако со временем они могут начать поддерживать воспаление и распространять нарушения между разными органами.

"Одним из источников таких сигналов становятся стареющие клетки - клетки, которые из-за повреждений или стресса прекращают делиться. Они выделяют воспалительные молекулы и внеклеточные везикулы, переносящие белки и генетический материал. Эти вещества способны воздействовать на соседние и удаленные клетки, заставляя их менять свою работу", - рассказал Соттас.

Из-за этого, считает ученый, даже успешное восстановление отдельных клеток не обязательно вернет организм в молодое состояние. Чтобы добиться устойчивого омоложения, может потребоваться одновременно устранить повреждения и изменить сигналы, которые распространяются между тканями.

Соттас приводит в качестве аргумента эксперименты на животных. В одном из исследований замена части плазмы крови старых мышей улучшала восстановление мышц, состояние печени и образование новых нервных клеток. Это может указывать на роль циркулирующих в крови сигналов в старении.

Однако исследователь подчеркивает, что его выводы пока остаются гипотезой. Новых экспериментов он не проводил, а предложил математическую модель на основе уже опубликованных данных. Небольшие исследования с участием людей также пока не доказывают, что изменение состава крови или клеточных сигналов способно обратить старение.