Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила за поздравления с днем ее рождения - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления с днем ее рождения.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Уважаемые сестры и братья!
Дорогие друзья!
От всей души благодарю вас за поздравления, теплые и добрые пожелания по случаю моего дня рождения. Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка! Большое спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и доверие. Спасибо каждому из вас за то, что дарите свое душевное тепло, которое я ощущаю и которое вдохновляет и всегда помогает мне! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье! Пусть Великий Аллах хранит азербайджанский народ и нашу любимую Родину.
С любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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