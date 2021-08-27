https://news.day.az/officialchronicle/1373664.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра - ФОТО
"Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления с днем ее рождения.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра!
Спасибо за доброе, светлое и искреннее поздравление. Вы так прекрасны и талантливы! Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и проведенное вместе время! Крепко вас обнимаю, желаю прекрасного настроения и исполнения всех желаний!
Надеюсь до скорой встречи,
Ваша MEHRİBAN".
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