Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления с днем ее рождения.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Большое спасибо моим дорогим друзьям из Центра реабилитации детей с расстройством аутистического спектра!

Спасибо за доброе, светлое и искреннее поздравление. Вы так прекрасны и талантливы! Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и проведенное вместе время! Крепко вас обнимаю, желаю прекрасного настроения и исполнения всех желаний!



Надеюсь до скорой встречи,



Ваша MEHRİBAN".