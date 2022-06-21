Азербайджан и Узбекистан создадут совместный инвестиционный фонд

Для продвижения проектов будет создан совместный инвестиционный фонд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Накануне нашей встречи плодотворно проведен бизнес-форум, подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше полумиллиарда долларов. Среди них - перспективные проекты в нефтегазовой, в нефтехимической отраслях, энергетике, фармацевтике, по производству стройматериалов, винодельческой, пищевой, текстильной продукции и ювелирных изделий. Есть возможность для реализации проектов на базе Алятской свободной экономической зоны с последующим выходом на рынки ЕС.

Также договорились, что для продвижения проектов будет создан совместный инвестиционный фонд, а уже в следующем месяце состоится заседание межправительственной комиссии для принятия программных мер по их ускоренным решениям.

Уважаемые члены делегации, стратегический характер носит наше сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций. Мы намерены и дальше наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана, в том числе железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. Особенно это касается вопросов транзита продовольственных и промышленных товаров", - сказал Президент Узбекистана.