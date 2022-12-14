Президент Ильхам Алиев: В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов

В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

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