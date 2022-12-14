https://news.day.az/officialchronicle/1519377.html В городе Туркменбаши проходит первый трехсторонний Cаммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана
В городе Туркменбаши проходит первый трехсторонний Cаммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана
В городе Туркменбаши проходит первый трехсторонний Cаммит глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан.
Президент Ильхам Алиев выступил на Cаммите.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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