В городе Туркменбаши проходит первый трехсторонний Cаммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

В городе Туркменбаши проходит первый трехсторонний Cаммит глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан.

Президент Ильхам Алиев выступил на Cаммите.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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