С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" состоялось открытие очередного обновленного двора

6 марта в рамках проекта Общественного объединения IDEA "Наш двор", направленного на благоустройство нуждающихся в ремонте дворов, в распоряжение жителей был передан очередной обновленный двор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также в массовой акции по высадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания, расположенные по адресу: Сураханский район, поселок Гарачухур, Ени Гюнешли, массив "Q", улица Сулеймана Ахмедова, дома 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, где проживают 1200 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" - обеспечение экологической чистоты и благоустройства дворов, восстановление озеленений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.

В очередном благоустроенном дворе созданы условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью физического развития детей разного возраста, эффективной организации досуга молодежи и пробуждения у нее интереса к систематическим занятиям спортом на территории построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, созданы детские площадки. На территории также построены 7 беседок, установлены скамейки, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

С учетом пожеланий жильцов во дворе установлены новые фонарные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальтовое покрытие и кровли, реконструирована система электроснабжения.

Наряду с восстановлением имеющихся на территории двора зеленых насаждений, высажены 1300 различных деревьев и кустарников, на территории площадью 3 тысячи квадратных метров создана полоса озеленения. Кроме того, путем высадки по периметру двора густорастущего обыкновенного каменного плюща и других вьющихся растений, способных эффективно снижать загрязнение воздуха, созданы "зеленые ограждения".

Просьба представлять в Общественное объединение IDEA сведения и рекомендации о благоустройстве в рамках указанного проекта дворов общего пользования в жилых кварталах.