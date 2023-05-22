Президент Ильхам Алиев: Наша современная инфраструктура позволяет с каждым годом увеличивать объемы транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана

Наша современная инфраструктура позволяет с каждым годом увеличивать объемы транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

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