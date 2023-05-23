https://news.day.az/officialchronicle/1566853.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного соглашения с Арменией на основе представленных нашей страной пяти принципов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает подписание мирного соглашения с Арменией на основе представленных нашей страной пяти принципов
Азербайджан поддерживает подписание мирного соглашения с Арменией на основе представленных нашей страной пяти принципов, и в частности взаимного признания территориальной целостности и суверенитета государств.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт.
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