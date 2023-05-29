Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с удовлетворением вспомнив встречи с Чунг Вон Чо, глава государства передал поздравления по случаю 50-летия Всемирной федерации таэквондо.

На встрече была подчеркнута важность проведения в Баку 26-го Чемпионата мира по таэквондо.

Выразив удовлетворение высоким уровнем организации мероприятия, Чунг Вон Чо отметил, что это спортивное соревнование, в котором принимают участие представители 144 стран, является крупнейшим в истории таэквондо. Гость подчеркнул символическое значение того, что этот чемпионат совпал с празднованием 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Чунг Вон Чо сказал, что возглавляемая им федерация на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Федерацией таэквондо Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что развитию спорта в Азербайджане уделяется большое внимание на государственном уровне, подчеркнута важность того, чтобы наша страна успешно принимает престижные спортивные соревнования мира.

Отметив, что, наряду с Баку, современные спортивные комплексы действуют также в районах республики, глава государства сказал, что на наших освобожденных от оккупации территориях также будет создана разветвленная спортивная инфраструктура.

На встрече был отмечен интерес к таэквондо в нашей стране, подчеркнуто, что азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.