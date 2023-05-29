https://news.day.az/officialchronicle/1568644.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане - ФОТО
29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в нашей стране Алима Баела.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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