Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в нашей стране Алима Баела.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется