https://news.day.az/officialchronicle/1568646.html Президент Ильхам Алиев принял торгового представителя премьер-министра Великобритании
Президент Ильхам Алиев принял торгового представителя премьер-министра Великобритании
29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового представителя премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре