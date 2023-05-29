Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо в Баку

В Баку проходит церемония открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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