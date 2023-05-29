https://news.day.az/officialchronicle/1568696.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо в Баку - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо в Баку - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку проходит церемония открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре