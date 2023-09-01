Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня Независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника братской Республики Узбекистан - Дня независимости.

Сегодня благодаря Вашему руководству и дальновидной политике Узбекистан, оставаясь приверженным традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути социально-экономического прогресса. Испытываем особую радость оттого, что являемся свидетелями важных достижений Вашей страны под Вашим руководством, завоеванного ею авторитета на международной арене и нарастающих с каждым годом успехов. Активная роль и позиция Узбекистана в процессах, происходящих в регионе, позволяют стране на высоком уровне проводить заседания и саммиты самых престижных международных организаций.

Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства. Нас радует, что наши двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на таком прочном фундаменте, год от года развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием.

Открытый и активный политический диалог между нами, наши взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства.

Ваш государственный визит в Азербайджан, совершенный несколько дней назад, открыл новую страницу в истории азербайджано-узбекских связей, придал мощный импульс всестороннему развитию нашего стратегического партнерства.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений, развития приоритетных направлений сотрудничества, продолжения и расширения успешной совместной деятельности в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.