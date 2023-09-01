Президент Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Конституции.

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Словакии желаю постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.