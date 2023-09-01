https://news.day.az/officialchronicle/1594216.html Президент Ильхам Алиев: Динамика азербайджано-словацких отношений вызывает удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Динамика азербайджано-словацких отношений вызывает удовлетворение
Динамика азербайджано-словацких отношений вызывает удовлетворение.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции.
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