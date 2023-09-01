Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии»

Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, до назначения нового президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" временное исполнение этих обязанностей возложено на первого вице-президента ЗАО Самира Муса оглу Рзаева.