https://news.day.az/officialchronicle/1594379.html Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, до назначения нового президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" временное исполнение этих обязанностей возложено на первого вице-президента ЗАО Самира Муса оглу Рзаева.
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