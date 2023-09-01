Будут награждены азербайджанские спортсмены, показавшие наивысшие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском олимпийском фестивале

Для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (Китай) и Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе (Словения), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки к соревнованиям, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделены 291 200 (двести девяносто одна тысяча двести) манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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