https://news.day.az/officialchronicle/1594490.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Вьетнам
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Вьетнам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу по случаю Дня Независимости этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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