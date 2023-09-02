Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Вьетнам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу по случаю Дня Независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.