https://news.day.az/officialchronicle/1594644.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и госпоже Адель Тоннини.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино - Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.
В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино - постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.
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