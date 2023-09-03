Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и госпоже Адель Тоннини.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино - Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино - постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.