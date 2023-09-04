Создается Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и путь кочевничества"

Будет создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и путь кочевничества".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.