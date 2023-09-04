https://news.day.az/officialchronicle/1594864.html Создается Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и путь кочевничества" - Распоряжение
Создается Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и путь кочевничества" - Распоряжение
Будет создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и путь кочевничества".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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