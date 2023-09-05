https://news.day.az/officialchronicle/1595250.html Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Указ
Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Структуру Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики".
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждаются изменения в Приложении 2 - "Структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденном указом Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года № 1509 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 12, статья 1374).
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
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