Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Структуру Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики".

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждаются изменения в Приложении 2 - "Структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденном указом Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года № 1509 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 12, статья 1374).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.