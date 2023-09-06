В Азербайджане будет усовершенствована деятельность в сфере медицинского освидетельствования призывников

Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, с 1 июля 2024 года во время медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу районными, городскими призывными комиссиями, итоговое медицинское освидетельствование граждан для принятия решений будет осуществляться министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.