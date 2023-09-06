https://news.day.az/officialchronicle/1595527.html В Азербайджане будет усовершенствована деятельность в сфере медицинского освидетельствования призывников - Указ
В Азербайджане будет усовершенствована деятельность в сфере медицинского освидетельствования призывников - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, с 1 июля 2024 года во время медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу районными, городскими призывными комиссиями, итоговое медицинское освидетельствование граждан для принятия решений будет осуществляться министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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