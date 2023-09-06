https://news.day.az/officialchronicle/1595599.html Президент Ильхам Алиев: Доставка без согласования грузов к погранично-пропускному пункту "Лачин" является вмешательством во внутренние дела Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Доставка без согласования грузов к погранично-пропускному пункту "Лачин" является вмешательством во внутренние дела Азербайджана
Доставка без согласования грузов к погранично-пропускному пункту "Лачин" является вмешательством во внутренние дела Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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