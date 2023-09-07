Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития

7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтерингом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется