https://news.day.az/officialchronicle/1595771.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития
7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтерингом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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