https://news.day.az/officialchronicle/1595772.html Флора Халилова награждена орденом «Шохрат» - Распоряжение
Флора Халилова награждена орденом «Шохрат» - Распоряжение
Флора Фатула гызы Халилова награждена орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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