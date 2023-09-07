Флора Халилова награждена орденом «Шохрат»

Флора Фатула гызы Халилова награждена орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.