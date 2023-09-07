Президент Ильхам Алиев: Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств является очень важным событием

Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств - очень важное событие. Уверен, что заседание пройдет очень хорошо, результаты тоже будут весьма успешными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023".

Подчеркнув, что через два месяца состоится Саммит на уровне глав тюркских государств, глава государства отметил: "Сейчас идет серьезная подготовительная работа к Саммиту, в том числе идет работа по управлению чрезвычайными ситуациями. Насколько мне известно, на заседании также и предусмотрена подготовка соглашения о взаимной помощи. В этом есть большая необходимость, потому что все мы хорошо знаем, что в последнее время в нашем регионе и мире в целом резко возросло количество чрезвычайных ситуаций. Тому есть много причин. Однако факт заключается в том, что сегодня невиданные наводнения, землетрясения, пожары стали обычным явлением".