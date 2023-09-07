Президент Ильхам Алиев: Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения

Спасательные миссии, проводимые нами в различных регионах, в том числе в странах, объединяющих тюркский мир, наглядно демонстрируют наши возможности и намерения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023".

"Мы всегда должны быть рядом друг с другом, все страны-члены вносят свой ценный вклад в развитие Организации тюркских государств, в том числе и Азербайджан. Азербайджан во все времена, всегда поддерживал укрепление этой организации, и отношения со странами-членами организации занимают первое место среди наших внешнеполитических приоритетов. Я неоднократно заявлял об этом как Президент, в то же время мы демонстрировали это в практической работе", - подчеркнул глава государства.