Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Северной Македонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Северная Македония - Дня независимости.

Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших стран, мы будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных отношений, продолжения плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания", - говорится в письме.