На ремонт участка автодороги Алят-Астара-граница с Ираном выделено 7 миллионов манатов

На капитальный ремонт участка автодороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (М-3) выделено 7 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в целях капитального ремонта участка от 217-го километра до 243-го километра автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (М-3) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 7,0 (семь) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.