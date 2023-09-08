https://news.day.az/officialchronicle/1596222.html Изменено название школы полиции в Нахчыване - Указ
Изменено название школы полиции в Нахчыване - Указ
Изменено название Школы по подготовке рядового и младшего начальствующего состава при министерстве внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Список учебных заведений специального назначения".
Согласно указу, данное учебное заведение отныне будет называться Средне-специальной школой полиции при министерстве внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.
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