Изменено название школы полиции в Нахчыване

Изменено название Школы по подготовке рядового и младшего начальствующего состава при министерстве внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Список учебных заведений специального назначения".

Согласно указу, данное учебное заведение отныне будет называться Средне-специальной школой полиции при министерстве внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.