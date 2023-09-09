Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ и передать наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Таджикистан - Дня независимости.

Нас, как дружественную страну, радуют достигнутые Таджикистаном под Вашим мудрым руководством успехи в области укрепления государственности, улучшения социально-экономического благосостояния народа, завоевание им авторитета на международной арене.

Нынешний уровень наших межгосударственных отношений исходит из симпатии, уважения и доверия, которые наши народы исторически питали друг к другу. Взаимные визиты высокого уровня, регулярные контакты, подписанные многочисленные документы в различных сферах обусловили динамичное и успешное развитие наших двусторонних связей и партнерства.

Верю, что, эффективно используя сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения сферы охвата азербайджано-таджикских отношений, мы добьемся укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.