Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Марокко Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильного землетрясения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.