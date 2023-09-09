https://news.day.az/officialchronicle/1596397.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Марокко
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Марокко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Марокко Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильного землетрясения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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