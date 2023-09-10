Президент Ильхам Алиев не возражал против контакта Эрдогана с Пашиняном

Азербайджан и Турция согласовывают вопросы, представляющие взаимный интерес, по всем направлениям, в том числе в дипломатической сфере, и предпринимают шаги в соответствии с интересами друг друга. Наиболее заметно это проявляется в региональных проблемах, которые на данный момент весьма чувствительны.

Предыстория телефонного разговора между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном еще раз подтверждает, насколько прочно азербайджано-турецкое братство.

Как сообщает Day.Az, за последние три дня аппарат премьер-министра Армении предпринимал серьезные усилия для организации телефонного разговора Пашиняна и Эрдогана.

Исходя из братских отношений, турецкая сторона обратилась к азербайджанской стороне. В ходе телефонного разговора между Президентом Ильхамом Алиевым и турецким лидером Эрдоганом этот вопрос обсуждался наряду с другими вопросами, была выслушана позиция Азербайджана.

Как всегда, руководство Азербайджана проявило конструктивность и открытость к диалогу и не возражало против контакта между лидерами Турции и Армении.

Этим шагом Турция продемонстрировала, что придает большое значение братским отношениям и глубоко уважает интересы Азербайджана.

В полученной информации также говорилось, что нормализация отношений между Турцией и Арменией должна осуществляться параллельно и синхронно с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. У Азербайджана и Турции есть общая позиция по этому вопросу.

Армения также должна понять, что проблемы региона могут быть решены только совместно со странами региона. Невозможно добиться какого-либо результата, проливая крокодиловы слезы в своих обращениях и во время визитов за пределы страны.

Для этого предложенный Азербайджаном формат 3+3 является наиболее приемлемой платформой, и необходимо попытаться решить вопросы в этих рамках.