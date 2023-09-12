Тофик Агабабаев награжден орденом "Шохрат"

Тофик Мамедали оглу Агабабаев награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии изобразительного искусства.

Как сообщает в вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.