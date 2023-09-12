https://news.day.az/officialchronicle/1597194.html Тофик Агабабаев награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Тофик Агабабаев награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Тофик Мамедали оглу Агабабаев награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии изобразительного искусства.
Как сообщает в вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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