Ректор Бакинского инженерного университета освобожден от должности

Хавар Мамедов освобожден от должности ректора Бакинского инженерного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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