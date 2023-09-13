Ректор Бакинского инженерного университета освобожден от должности

Хавар Мамедов освобожден от должности ректора Бакинского инженерного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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