https://news.day.az/officialchronicle/1597494.html Ректор Бакинского инженерного университета освобожден от должности - Распоряжение
Ректор Бакинского инженерного университета освобожден от должности - Распоряжение
Хавар Мамедов освобожден от должности ректора Бакинского инженерного университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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