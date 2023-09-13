Ягуб Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета

Ягуб Максим оглу Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.