https://news.day.az/officialchronicle/1597498.html Ягуб Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета - Распоряжение
Ягуб Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета - Распоряжение
Ягуб Максим оглу Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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