https://news.day.az/officialchronicle/1597503.html Ректор Сумгайытского государственного университета освобожден от должности - Распоряжение
Ректор Сумгайытского государственного университета освобожден от должности - Распоряжение
Ректор Сумгайытского государственного университета Эльхан Бахадур оглы Гусейнов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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