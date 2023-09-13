Ректор Сумгайытского государственного университета освобожден от должности

Ректор Сумгайытского государственного университета Эльхан Бахадур оглы Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.