https://news.day.az/officialchronicle/1597504.html Назначен новый ректор Сумгайытского государственного университета - Распоряжение
Назначен новый ректор Сумгайытского государственного университета - Распоряжение
Руфат Эйваз оглу Азизов назначен ректором Сумгайытского государственного университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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