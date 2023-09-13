Назначен новый ректор Сумгайытского государственного университета

Руфат Эйваз оглу Азизов назначен ректором Сумгайытского государственного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.