Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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