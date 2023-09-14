https://news.day.az/officialchronicle/1597856.html Президент Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии
Президент Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии
Президент Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами этого региона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект "Цифровой шелковый путь" по созданию оптико-волоконной инфраструктуры.
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