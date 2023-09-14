Президент Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами этого региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект "Цифровой шелковый путь" по созданию оптико-волоконной инфраструктуры.