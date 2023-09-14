https://news.day.az/officialchronicle/1597872.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля с праздником Рош ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля с праздником Рош ха-Шана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю наступающего еврейского Нового года - Рош ха-Шана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в послании Президент Ильхам Алиев пожелал дружественному народу и государству Израиля хороших дней, благополучия, процветания и достатка.
"Уверен, что в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями, мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества", - отметил глава государства.
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