Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля с праздником Рош ха-Шана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю наступающего еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в послании Президент Ильхам Алиев пожелал дружественному народу и государству Израиля хороших дней, благополучия, процветания и достатка.

"Уверен, что в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями, мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества", - отметил глава государства.