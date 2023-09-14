https://news.day.az/officialchronicle/1597909.html Президент Ильхам Алиев присутствовал на концертной программе ”Вечер дружбы" в Душанбе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев присутствовал на концертной программе ”Вечер дружбы" в Душанбе - ФОТО
14 сентября в столице Таджикистана городе Душанбе состоялась концертная программа "Вечер дружбы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президенты, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
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