Президент Ильхам Алиев присутствовал на концертной программе ”Вечер дружбы" в Душанбе

14 сентября в столице Таджикистана городе Душанбе состоялась концертная программа "Вечер дружбы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президенты, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.