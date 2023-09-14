https://news.day.az/officialchronicle/1597955.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе
14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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