Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, ознакомились с выставкой "ЭКСПО Центральная Азия 2023" в Душанбе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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