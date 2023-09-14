https://news.day.az/officialchronicle/1597989.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств в Душанбе
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств в Душанбе
14 сентября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был устроен официальный прием в честь президентов, принимавших участие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Затем главы государств побеседовали за чаем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре