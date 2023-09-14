Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств в Душанбе

14 сентября в Душанбе от имени Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был устроен официальный прием в честь президентов, принимавших участие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Затем главы государств побеседовали за чаем.